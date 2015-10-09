Защитник "Сити" честно высказался об игре в паре с Хусановым

Молодой английский защитник "Манчестер Сити" Макс Аллейн рассказал о тесном взаимодействии с узбекистанцем Абдукодиром Хусановым, который уже стал важной фигурой в перестроении обороны команды, передают Vesti.kz.

Вынужденный дуэт в центре защиты

Из-за травм ключевых игроков обороны — хорвата Йошко Гвардиола, португальца Рубена Диаса и англичанина Джона Стоунса — тренерский штаб "Манчестер Сити" был вынужден пойти на кадровые эксперименты. В результате в центре защиты начали выходить два молодых футболиста — 20-летний Макс Аллейн и 21-летний Абдукодир Хусанов.

Аллейн — о Хусанове

Английский защитник не скрывает, что именно узбекский партнёр помог ему быстрее почувствовать уверенность на уровне основной команды:

"У меня сложились очень хорошие отношения с Хусой (Абдукодиром Хусановым), поэтому играть с ним было здорово, и я с нетерпением жду продолжения!" — сказал Аллейн после первого матча в стартовом составе.

Несмотря на то что Хусанов сам остаётся очень молодым игроком, он уже взял на себя роль лидера и, как пишут английские СМИ, стал ключевой фигурой в адаптации Аллейна в основе "горожан".

Первые матчи и разные результаты

Новая пара центральных защитников дебютировала в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла". Тогда "Сити" одержал победу со счётом 2:0, а Аллейн и Хусанов сумели сохранить свои ворота "сухими".

В матче 22-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" команда Пепа Гвардиолы уступила 0:2, однако даже в этой встрече молодая связка в центре обороны выглядела достойно и не стала слабым звеном команды.

Важный актив на фоне плотного календаря

Как отмечает Onefootball, связка Аллейн — Хусанов может стать ценным ресурсом для "Манчестер Сити" на фоне насыщенного календаря и продолжающихся кадровых проблем в линии обороны. Клубу важно иметь готовые и сыгранные альтернативы на решающем отрезке сезона.

Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 14 матчей во всех турнирах в составе "горожан" и уже закрепился в обойме основной команды.

