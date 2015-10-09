Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:50
 

Защитник "Сити" честно высказался об игре в паре с Хусановым

Абдукодир Хусанов.

Молодой английский защитник "Манчестер Сити" Макс Аллейн рассказал о тесном взаимодействии с узбекистанцем Абдукодиром Хусановым, который уже стал важной фигурой в перестроении обороны команды, передают Vesti.kz.

Вынужденный дуэт в центре защиты

Из-за травм ключевых игроков обороны — хорвата Йошко Гвардиола, португальца Рубена Диаса и англичанина Джона Стоунса — тренерский штаб "Манчестер Сити" был вынужден пойти на кадровые эксперименты. В результате в центре защиты начали выходить два молодых футболиста — 20-летний Макс Аллейн и 21-летний Абдукодир Хусанов.

Аллейн — о Хусанове

Английский защитник не скрывает, что именно узбекский партнёр помог ему быстрее почувствовать уверенность на уровне основной команды:

"У меня сложились очень хорошие отношения с Хусой (Абдукодиром Хусановым), поэтому играть с ним было здорово, и я с нетерпением жду продолжения!" — сказал Аллейн после первого матча в стартовом составе.

Несмотря на то что Хусанов сам остаётся очень молодым игроком, он уже взял на себя роль лидера и, как пишут английские СМИ, стал ключевой фигурой в адаптации Аллейна в основе "горожан".

Первые матчи и разные результаты

Новая пара центральных защитников дебютировала в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла". Тогда "Сити" одержал победу со счётом 2:0, а Аллейн и Хусанов сумели сохранить свои ворота "сухими".

В матче 22-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" команда Пепа Гвардиолы уступила 0:2, однако даже в этой встрече молодая связка в центре обороны выглядела достойно и не стала слабым звеном команды.

Важный актив на фоне плотного календаря

Как отмечает Onefootball, связка Аллейн — Хусанов может стать ценным ресурсом для "Манчестер Сити" на фоне насыщенного календаря и продолжающихся кадровых проблем в линии обороны. Клубу важно иметь готовые и сыгранные альтернативы на решающем отрезке сезона.

Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 14 матчей во всех турнирах в составе "горожан" и уже закрепился в обойме основной команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Норвегия, Буде   •   Общий этап, мужчины
20 января 22:45   •   не начат
Буде-Глимт
Буде-Глимт
(Буде)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Буде-Глимт
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 3 человек

