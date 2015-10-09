"Манчестер Сити" победил в полуфинале Кубка лиги, а Хусанов стал лучшим игроком матча

Футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл-апон-Тайн) и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Антуан Семеньо (53-я минута) и Райан Шерки (90+9).

Причём Семеньо отличился во втором матче подряд после перехода из "Борнмута". Ранее новичок "горожан" отметился голом в дебютной игре против "Эксетера" в Кубке Англии (10:1).

Добавим, что в стартовом составе "Манчестер Сити" вышел Абдукодир Хусанов - узбекистанский защитник провёл весь матч.

За свою игру футболист сборной Узбекистана получил 7,6 балла — это лучшая оценка среди игроков, вышедших на поле с первых минут на Flashscore.com.

Второй полуфинальный матч между "Сити" и "Ньюкаслом" состоится 4 февраля. Игра пройдёт на стадионе "Этихад" в Манчестере.

