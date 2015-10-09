Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 10:00
 

Дорогостоящий новичок "Манчестер Сити" за два матча переписал историю

Дорогостоящий новичок "Манчестер Сити" за два матча переписал историю ©ФК "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" вингер Антуан Семеньо отметился редким достижением в составе английского клуба, сообщают Vesti.kz.

26-летний ганец отметился голом и помог "горожанам" обыграть "Ньюкасл" (2:0) первом полуфинале Кубка лиги (2:0). Таким образом Семеньо отличился во второй игре подряд. Ранее он забил в дебютном матче за "Сити" против "Эксетера" (10:1)

По данным Squawka, Семеньо стал первым футболистом "Манчестер Сити" с 2009 года, сумевшим забить в двух стартовых матчах за команду. В последний раз подобное достижение покорялось Эммануэлю Адебайору.


Антуан Семеньо перешёл в "Сити" в январе из "Борнмута". Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро.

