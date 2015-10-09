Криштиану Роналду вынес вердикт новому тренеру "Манчестер Юнайтед"

Накануне английский специалист Майкл Кэррик был официально назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". На фоне этого назначения вновь стало актуальным высказывание Криштиану Роналду, сделанное ещё в 2021 году, в котором португалец высоко оценил тренерский потенциал своего бывшего партнёра по команде, передают Vesti.kz.

Роналду предсказал будущее? Покажет время

Тогда пятикратный обладатель "Золотого мяча" публично поддержал Кэррика, отметив его качества не только как футболиста, но и как будущего наставника.

"Майкл Кэррик был настоящим профессионалом как игрок и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним плечом к плечу — и тем, что видел его уже в роли тренера на нашей скамейке", — цитирует слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо.

Общее прошлое в "Юнайтед"

Майкл Кэррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год и стал одной из ключевых фигур клуба в эпоху Алекса Фергюсона. Именно в этот период он пересекался на поле с Криштиану Роналду, который защищал цвета манкунианцев до своего перехода в "Реал".

Более того, в 2021 году, когда португалец вернулся в стан "красных дяволов", Кэррик на короткий период был назначен исполняющим обязанности главного тренера английского гранда.

Новый этап в "Манчестер Юнайтед"

Теперь Кэррик возвращается в МЮ уже в статусе главного тренера, получив шанс реализовать себя в роли, о потенциале которой Роналду говорил ещё несколько лет назад.

Дебютным матчем "Манчестер Юнайтед" под руководством Майкла Кэррика станет принципиальное домашнее дерби против "Манчестер Сити". Встреча состоится 17 января в рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) и пройдёт на стадионе "Олд Траффорд".

На данный момент "красные дьяволы" набрали 32 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

