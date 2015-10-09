Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 08:00
 

"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера ©ФК "Манчестер Юнайтед"

Англичанин Майкл Кэррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу клуба.

Поделиться

Англичанин Майкл Кэррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу клуба.

Соглашение со 44-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона. В тренерский штаб Кэррика войдут Стив Холланд, Джонатан Вудгейт, Трэвис Биннион, Джонни Эванс и Крейг Моусон.

Первым матчем "Манчестер Юнайтед" под руководством Кэррика станет дерби с "Манчестер Сити". Команды сыграют 17 января в рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча пройдёт на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Кэррик выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год. За этот период бывший полузащитник принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 35 результативными передачами. Он 5 раз выигрывал с клубом АПЛ, побеждал в Кубке Англии, Кубке лиги (2 раза) и Суперкубке страны (6 раз), а также Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

До назначения в "МЮ" специалист возглавлял "Мидлсбро".


5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Даррен Флетчер, под руководством которого "красные дьяволы" сыграли вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и потерпели поражение в Кубке страны от "Брайтона" (1:2). Флетчер вернется к работе с командой игроков до 18 лет.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 32 очка в 21 матче. Отставание от четвёртого места составляет три очка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Комо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 января 00:45   •   не начат
Комо
Комо
(Комо)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Комо
Ничья
Милан
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!