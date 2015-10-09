"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера

Англичанин Майкл Кэррик назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу клуба.

Соглашение со 44-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона. В тренерский штаб Кэррика войдут Стив Холланд, Джонатан Вудгейт, Трэвис Биннион, Джонни Эванс и Крейг Моусон.

Первым матчем "Манчестер Юнайтед" под руководством Кэррика станет дерби с "Манчестер Сити". Команды сыграют 17 января в рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча пройдёт на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Кэррик выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год. За этот период бывший полузащитник принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 35 результативными передачами. Он 5 раз выигрывал с клубом АПЛ, побеждал в Кубке Англии, Кубке лиги (2 раза) и Суперкубке страны (6 раз), а также Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

До назначения в "МЮ" специалист возглавлял "Мидлсбро".

5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Даррен Флетчер, под руководством которого "красные дьяволы" сыграли вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и потерпели поражение в Кубке страны от "Брайтона" (1:2). Флетчер вернется к работе с командой игроков до 18 лет.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 32 очка в 21 матче. Отставание от четвёртого места составляет три очка.

