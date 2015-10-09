Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 12:01
 

Новый тренер "Челси" принял решение по составу. Что это значит для Сатпаева?

Новый тренер "Челси" принял решение по составу. Что это значит для Сатпаева? Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"©

Стали известны планы нового главного тренер "Челси" Лиама Розениор по составу команды на следующий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

По информации источника, одна из приоритетных задач специалиста - переговоры о будущем в клубе с Рахимом Стерлингом и Акселем Дисаси, которые отлучены от первой команды "Челси". Оба остаются в трансферном списке и летом отказались от потенциальных арендных переходов.

Ожидается, что летом "Челси" совершит еще несколько значимых трансферов. Приоритетной целью является приобретение высококлассного нападающего. В сферу интересов "синих" входят Кенан Йылдыз из "Ювентуса" и Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед".

На этом фоне BBC упомянул и про будущего новичка лондонского клуба - 17-летнего форварда алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева.

"Челси" уже определился с составом игроков на следующий сезон, в их числе вингер "Спортинга" Жеовани Кенда стоимостью 40 млн фунтов, нападающий "Страсбура" Эмануэль Эмегха, форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев и левый защитник "Коринтианс" Деннер Эванжелиста. Также "синие" недавно оформили сделку по переходу защитника Дейнера Ордоньеса из "Индепендьенте дель Валье", который присоединится к клубу в январе 2028 года", - пишет источник.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о продаже Сатпаева в "Челси". Ожидается, что казахстанец присоединится к лондонской команде в августе по достижению совершеннолетия. До этого момента он будет играть за "Кайрат".

В прошлом году Сатпаев выиграл с "Кайратом" титул чемпиона Казахстана, а также помог клубу выйти впервые в истории в общий этап Лиги чемпионов. На клубном уровне за календарный 2025-й год он провёл 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. 

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

