Новый тренер "Челси" принял решение по составу. Что это значит для Сатпаева?

Стали известны планы нового главного тренер "Челси" Лиама Розениор по составу команды на следующий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

По информации источника, одна из приоритетных задач специалиста - переговоры о будущем в клубе с Рахимом Стерлингом и Акселем Дисаси, которые отлучены от первой команды "Челси". Оба остаются в трансферном списке и летом отказались от потенциальных арендных переходов.

Ожидается, что летом "Челси" совершит еще несколько значимых трансферов. Приоритетной целью является приобретение высококлассного нападающего. В сферу интересов "синих" входят Кенан Йылдыз из "Ювентуса" и Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед".

На этом фоне BBC упомянул и про будущего новичка лондонского клуба - 17-летнего форварда алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева.

"Челси" уже определился с составом игроков на следующий сезон, в их числе вингер "Спортинга" Жеовани Кенда стоимостью 40 млн фунтов, нападающий "Страсбура" Эмануэль Эмегха, форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев и левый защитник "Коринтианс" Деннер Эванжелиста. Также "синие" недавно оформили сделку по переходу защитника Дейнера Ордоньеса из "Индепендьенте дель Валье", который присоединится к клубу в январе 2028 года", - пишет источник.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о продаже Сатпаева в "Челси". Ожидается, что казахстанец присоединится к лондонской команде в августе по достижению совершеннолетия. До этого момента он будет играть за "Кайрат".

В прошлом году Сатпаев выиграл с "Кайратом" титул чемпиона Казахстана, а также помог клубу выйти впервые в истории в общий этап Лиги чемпионов. На клубном уровне за календарный 2025-й год он провёл 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач.

