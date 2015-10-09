Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 17:13
 

Капитан сборной Казахстана продолжит карьеру в новом клубе

  Комментарии

Поделиться
Капитан сборной Казахстана продолжит карьеру в новом клубе Сборная Казахстана (U21) по футболу. ©КФФ

Полузащитник павлодарского "Иртыша" и капитан молодёжной сборной Казахстана (U21) Абинур Нурымбет близок к смене клуба, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник павлодарского "Иртыша" и капитан молодёжной сборной Казахстана (U21) Абинур Нурымбет близок к смене клуба, передают Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана выбрал новый клуб в КПЛ

Как сообщает ASnews.kz, 20-летний футболист продолжит карьеру в кокшетауском "Окжетпесе". По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров и в ближайшее время могут оформить соглашение.

Путь в сезоне-2025 и успех с "Иртышом"

Сезон-2025 Нурымбет начинал в составе туркестанского "Турана", после чего пополнил ряды "Иртыша". Вместе с павлодарской командой полузащитник стал серебряным призёром Первой лиги, сыграв важную роль в успешном выступлении клуба.


Опыт и достижения

Абинур Нурымбет является воспитанником жамбылской футбольной школы. В разные годы он выступал за молодёжные команды "Тараза" и "Улытау", а также приобрёл солидный международный опыт, поиграв за белорусские клубы "Гомель" и "Энергетик-БГУ", а также узбекистанский "Андижан", в составе которого в 2024 году стал обладателем Кубка Узбекистана.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость капитана молодёжной сборной Казахстана составляет 225 тысяч евро (133,7 миллиона тенге).

Лучший тренер Узбекистана решил продолжить карьеру в Казахстане

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня 18:00   •   идёт
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 562 человек

Реклама

Живи спортом!