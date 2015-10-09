Капитан сборной Казахстана продолжит карьеру в новом клубе

Полузащитник павлодарского "Иртыша" и капитан молодёжной сборной Казахстана (U21) Абинур Нурымбет близок к смене клуба, передают Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана выбрал новый клуб в КПЛ

Как сообщает ASnews.kz, 20-летний футболист продолжит карьеру в кокшетауском "Окжетпесе". По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров и в ближайшее время могут оформить соглашение.

Путь в сезоне-2025 и успех с "Иртышом"

Сезон-2025 Нурымбет начинал в составе туркестанского "Турана", после чего пополнил ряды "Иртыша". Вместе с павлодарской командой полузащитник стал серебряным призёром Первой лиги, сыграв важную роль в успешном выступлении клуба.

Опыт и достижения

Абинур Нурымбет является воспитанником жамбылской футбольной школы. В разные годы он выступал за молодёжные команды "Тараза" и "Улытау", а также приобрёл солидный международный опыт, поиграв за белорусские клубы "Гомель" и "Энергетик-БГУ", а также узбекистанский "Андижан", в составе которого в 2024 году стал обладателем Кубка Узбекистана.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость капитана молодёжной сборной Казахстана составляет 225 тысяч евро (133,7 миллиона тенге).

