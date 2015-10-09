Двумя голами и удалением обернулся матч Узбекистана против Турции

Юношеская сборная Узбекистана U-19 одержала победу над сверстниками из Турции в контрольном матче, проходившем в рамках учебно-тренировочного сбора, передают Vesti.kz.

Ход матча

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу узбекистанской команды. Первый мяч открыл Абраев, а второй забил Хакимов, закрепив преимущество своей команды.

Игра в меньшинстве

Особенностью матча стало удаление Дилшодбекова на 58-й минуте, после которого Узбекистан остался в меньшинстве. Несмотря на это, юные футболисты проявили дисциплину и уверенно довели игру до победы, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Узбекистан победил топовую сборную и выиграл группу на Кубке Азии.

Добавим также, что защитнику сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову вынесли вердикт за выступление в "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против Ньюкасла (2:0).

