Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 18:34
 

Узбекистан победил топовую сборную и выиграл группу на Кубке Азии

  Комментарии

Поделиться
Узбекистан победил топовую сборную и выиграл группу на Кубке Азии ©Uzbekistan Football Association

Сборная Узбекистана одержала победу над Южной Кореей в матче группового этапа молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Узбекистана одержала победу над Южной Кореей в матче группового этапа молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Матч третьего тура группы C прошел в Эр-Рияде и завершился со счетом 2:0 в пользу Узбекистана. На 46-й минуте Бекрузжон Каримов забил первый гол, а на 72-й минуте Сайдумархон Саиднуруллаев установил окончательный результат.

Таким образом, Узбекистан набрал семь очков и занял первое место в квартете.

Корейцы набрали четыре балла и стали вторыми. Ливан набрал три очка, а Иран - два.

Ранее узбекские футболисты сыграли вничью с иранцами (0:0) и победили Ливан (3:2).

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 288 человек

Реклама

Живи спортом!