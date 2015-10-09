Узбекистан победил топовую сборную и выиграл группу на Кубке Азии

Сборная Узбекистана одержала победу над Южной Кореей в матче группового этапа молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Матч третьего тура группы C прошел в Эр-Рияде и завершился со счетом 2:0 в пользу Узбекистана. На 46-й минуте Бекрузжон Каримов забил первый гол, а на 72-й минуте Сайдумархон Саиднуруллаев установил окончательный результат.

Таким образом, Узбекистан набрал семь очков и занял первое место в квартете.

Корейцы набрали четыре балла и стали вторыми. Ливан набрал три очка, а Иран - два.

Ранее узбекские футболисты сыграли вничью с иранцами (0:0) и победили Ливан (3:2).

