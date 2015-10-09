"Сожрал" атаку соперника". Хусанову вынесли вердикт после победы "Сити"

Международный журналист, специализирующийся на центральноазиатском спорте, Александр Троицкий высказался о выступлении защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова за "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против Ньюкасла (2:0), передают Vesti.kz.

"Абдукодир Хусанов "сожрал" атаку "Ньюкасла" в лице Ника Вольтмаде. Хусанов вышел на родной позиции в центре защиты в паре с Аллейном. "МанСити" победил со счетом 2:0. Нужно упомянуть, что Вольтмаде вышел на 69-й минуте, как свеженький, Хусанов же играл со старта. Функционал потрясающий у Абдукодира!" — написал Троицкий в своём Telegram-канале.

Отметим, что по итогам прошедшей игры Хусанов был признан лучшим игроком матча - все подробности встречи по ссылке ниже.

"Манчестер Сити" победил в полуфинале Кубка лиги, а Хусанов стал лучшим игроком матча

Ответная полуфинальная встреча между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом" запланирована на 4 февраля и состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Напомним, что Абдукодир Хусанов перешёл в английский гранд в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана. В текущем сезоне 21-летний защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах в составе "горожан".

Каннаваро принял неожиданное решение по Хусанову в сборной Узбекистана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!