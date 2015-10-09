Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 20:45
 

Неожиданным счётом завершился матч "Кайрата" против европейского клуба перед ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
Неожиданным счётом завершился матч "Кайрата" против европейского клуба перед ЛЧ ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" сыграл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби (ОАЭ), где свёл игру вничью с хорватским "Вараждином", передают Vesti.kz.

Поделиться

Алматинский "Кайрат" сыграл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби (ОАЭ), где свёл игру вничью с хорватским "Вараждином", передают Vesti.kz.

Ход матча

Действующие чемпионы Казахстана встретились с хорватским "Вараждином" и завершили встречу со счётом 0:0.

О сопернике и итог сборов

"Вараждин" — опытный клуб, шесть раз игравший в финалах Кубка Хорватии и трижды завоёвывавший бронзовые медали национального чемпионата.

Ранее, в первом товарищеском матче на УТС, "Кайрат" потерпел крупное поражение от бакинского "Нефтчи" из Азербайджана со счётом 0:3.

Дальнейшие планы "Кайрата"

Первый этап сборов в ОАЭ завершится 15 января. Уже 20 января команде предстоит 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов: "Кайрат" примет бельгийский "Брюгге" в Астане.


Матч с "Кайратом" стал для него особенным: неожиданный вывод после ухода Алонсо из "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Комо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 января 00:45   •   не начат
Комо
Комо
(Комо)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Комо
Ничья
Милан
Проголосовало 51 человек

Реклама

Живи спортом!