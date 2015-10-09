Неожиданным счётом завершился матч "Кайрата" против европейского клуба перед ЛЧ

Алматинский "Кайрат" сыграл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби (ОАЭ), где свёл игру вничью с хорватским "Вараждином", передают Vesti.kz.

Ход матча

Действующие чемпионы Казахстана встретились с хорватским "Вараждином" и завершили встречу со счётом 0:0.

О сопернике и итог сборов

"Вараждин" — опытный клуб, шесть раз игравший в финалах Кубка Хорватии и трижды завоёвывавший бронзовые медали национального чемпионата.

Ранее, в первом товарищеском матче на УТС, "Кайрат" потерпел крупное поражение от бакинского "Нефтчи" из Азербайджана со счётом 0:3.

Дальнейшие планы "Кайрата"

Первый этап сборов в ОАЭ завершится 15 января. Уже 20 января команде предстоит 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов: "Кайрат" примет бельгийский "Брюгге" в Астане.

