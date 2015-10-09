Громкий провал: "Реал" вычеркнули из гонки за треблом

Мадридский "Реал" досрочно лишился шансов на максимальный успех в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Команда Альваро Арбелоа вылетела из Кубка Испании, уступив "Альбасете" (2:3) на стадии 1/8 финала, а несколькими днями ранее проиграла "Барселоне" в финале Суперкубка страны с тем же счётом.

Эти два болезненных поражения означают, что "сливочные" уже не смогут завоевать три трофея за сезон и в лучшем случае поборются максимум за два титула.

Как отмечает Sports.ru, за всю свою богатую историю мадридский клуб так ни разу и не оформил классический требл — победу в чемпионате страны, Кубке Испании и Лиге чемпионов в рамках одного сезона.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!