Громкий провал: "Реал" вычеркнули из гонки за треблом

Мадридский "Реал" досрочно лишился шансов на максимальный успех в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.
Команда Альваро Арбелоа вылетела из Кубка Испании, уступив "Альбасете" (2:3) на стадии 1/8 финала, а несколькими днями ранее проиграла "Барселоне" в финале Суперкубка страны с тем же счётом.
Эти два болезненных поражения означают, что "сливочные" уже не смогут завоевать три трофея за сезон и в лучшем случае поборются максимум за два титула.
Как отмечает Sports.ru, за всю свою богатую историю мадридский клуб так ни разу и не оформил классический требл — победу в чемпионате страны, Кубке Испании и Лиге чемпионов в рамках одного сезона.
🏁 FP: @AlbaceteBPSAD 3-2 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2026
⚽ 42' Javier Villar
⚽ 45'+3' Mastantuono
⚽ 82' Jefté T.
⚽ 90'+1' @Gonzalo7Garcia_
⚽ 90'+4' Jefté T.
👉 @Emirates pic.twitter.com/qPHAzLaZaT
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама