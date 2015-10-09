Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Вчера 23:30
 

В Европе заявили о давлении перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Бельгийский футбольный аналитик Томас Таке оценил шансы "Брюгге" в Лиге чемпионов и отметил высокий уровень давления на бельгийский клуб перед выездной игрой с "Кайратом", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Лига чемпионов — приоритет сезона

Таке подчеркнул, что после вылета из национального Кубка участие в главном еврокубке приобрело для "Брюгге" ключевое значение. По его словам, любой осечкой команда рискует осложнить себе путь в плей-офф и усилить напряжённую обстановку вокруг клуба.

"После вылета из Кубка Бельгии выступление в Лиге чемпионов становится для "Брюгге" еще важнее. Если в оставшихся играх они победят "Кайрат" и "Марсель", то, скорее всего, пройдут в плей-офф, а уступят хотя бы раз – провалятся. Так усугубится давление и на фоне чемпионской гонки.

У "Брюгге" такой же статус, как у "Баварии" в Германии или "Аякса" в Нидерландах. Они обязаны брать трофей минимум раз в два года, поэтому местные болельщики не простят осечки в Астане. А с учетом изнурительной дороги матч обещает быть непростым. Как я знаю, руководство делает все, чтобы футболисты избежали джетлага", – сказал Таке.

Фактор нового тренера

Эксперт также высказался о работе нового главного тренера "Брюгге" Ивана Леко, который ранее уже возглавлял команду и сумел стабилизировать ситуацию в чемпионате Бельгии.

"В чемпионате Леко привел команду к трем выигрышам подряд, успокоив всех тех, кто негодовал из-за увольнения Ники Хайена. На первый взгляд, все стало налаживаться. Тем более он уже руководил "Брюгге" с 2017 по 2019 годы. Единственное, последнее поражение "Шарлеруа" вызывает вопросы", – добавил он.

Последние результаты и календарь

Напомним, в четвертьфинале Кубка Бельгии "Брюгге" неожиданно проиграл на выезде "Шарлеруа" со счётом 0:2. При этом соперник бельгийского гранда находится всего в четырёх очках от зоны вылета в чемпионате страны.

Перед матчем Лиги чемпионов против "Кайрата", который состоится 20 января в Астане, команда Ивана Леко проведёт ещё одну встречу — против аутсайдера "Ла-Лувьера". Отмечается, что несмотря на статус соперника, суммарная стоимость состава "Ла-Лувьера" оценивается в 15,2 миллиона евро и даже превышает показатель "Кайрата" (14,1 миллиона евро).

Есть шансы удивить "Брюгге": как Кубок Африки поможет "Кайрату" и что с вратарями?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

