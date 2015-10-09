Сенсацией обернулся матч следующего соперника "Кайрата" по Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Брюгге" потерпел поражение от "Шарлеруа" в четвертьфинале Кубка Бельгии, сообщают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Стад дю Пеи де Шарлеруа" и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Парфе Гиагон (20-я и и 42-я минуты), забивший первый гол с пенальти.

Таким образом, "Шарлеруа" вышел в полуфинал Кубка Бельгии, а "Брюгге" сенсационно вылетел с турнира.

При этом в чемпионате Бельгии "Брюгге" занимает второе место, а "Шарлеруа" идёт на 11-й строчке.

Напомним, что "Брюгге" является следующим соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Матч пройдёт 20 января в Астане.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!