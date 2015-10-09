Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:33
 

Три казахстанских футболиста покинули "Астану"

Три казахстанских футболиста покинули "Астану" ©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" сообщил о кадровых изменениях по итогам сезона, официально расставшись сразу с тремя казахстанскими футболистами, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Астана" сообщил о кадровых изменениях по итогам сезона, официально расставшись сразу с тремя казахстанскими футболистами, передают Vesti.kz.

Трое игроков покинули столичный клуб

Как информирует пресс-служба "Астаны", команду покинули центральный защитник Александр Марочкин, правый фланговый игрок обороны Марат Быстров и левый защитник Дмитрий Шомко. У всех футболистов завершились сроки действия контрактов, которые было решено не продлевать.

Новые клубы Марочкина и Быстрова

Александр Марочкин уже продолжил карьеру в костанайском "Тоболе", где был официально представлен в статусе новичка. Марат Быстров, в свою очередь, перешёл в столичный "Женис". Дмитрий Шомко на данный момент остаётся без клуба и находится в статусе свободного агента.


В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги "Астана" финишировала на втором месте, набрав 59 очков. В борьбе за чемпионский титул столичный клуб уступил алматинскому "Кайрату" в два балла.

"В клубе финансовые сложности". Бабаян рассказал о составе и будущем "Астаны"

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Живи спортом!