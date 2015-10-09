Три казахстанских футболиста покинули "Астану"

Футбольный клуб "Астана" сообщил о кадровых изменениях по итогам сезона, официально расставшись сразу с тремя казахстанскими футболистами, передают Vesti.kz.
Трое игроков покинули столичный клуб
Как информирует пресс-служба "Астаны", команду покинули центральный защитник Александр Марочкин, правый фланговый игрок обороны Марат Быстров и левый защитник Дмитрий Шомко. У всех футболистов завершились сроки действия контрактов, которые было решено не продлевать.
Новые клубы Марочкина и Быстрова
Александр Марочкин уже продолжил карьеру в костанайском "Тоболе", где был официально представлен в статусе новичка. Марат Быстров, в свою очередь, перешёл в столичный "Женис". Дмитрий Шомко на данный момент остаётся без клуба и находится в статусе свободного агента.
В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги "Астана" финишировала на втором месте, набрав 59 очков. В борьбе за чемпионский титул столичный клуб уступил алматинскому "Кайрату" в два балла.
