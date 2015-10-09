"Кайрат" получил запрос по трансферу лидера за миллион евро: названы клубы

Российский защитник алматинского "Кайрата" Егор Сорокин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, предметный интерес к Сорокину проявляют клубы из Южной Кореи "Сеул" и "Инчхон Юнайтед", а также китайский "Чунцин Тоньлянлонг". Все три клуба уже сделали официальный запрос в "Кайрат" по трансферу россиянина.

Егор Сорокин выступает за "Кайрат" с 2024 года. За это время центральный защитник провел за команду из Казахстана 52 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

В сезоне-2025/26 "Кайрат" Сорокина вышел в общий этап Лиги чемпионов. Россиянин провёл все 14 матчей в турнире с учетом квалификации.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего Сорокина в миллион евро. До "Кайрата" защитник выступал за "Рубин" и "Краснодар", а также вызывался в сборную России по футболу.

