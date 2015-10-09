Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:35
 

"Кайрат" получил запрос по трансферу лидера за миллион евро: названы клубы

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" получил запрос по трансферу лидера за миллион евро: названы клубы ©Vesti.kz/Болат Айтмолда©

Российский защитник алматинского "Кайрата" Егор Сорокин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Российский защитник алматинского "Кайрата" Егор Сорокин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, предметный интерес к Сорокину проявляют клубы из Южной Кореи "Сеул" и "Инчхон Юнайтед", а также китайский "Чунцин Тоньлянлонг". Все три клуба уже сделали официальный запрос в "Кайрат" по трансферу россиянина.

Егор Сорокин выступает за "Кайрат" с 2024 года. За это время центральный защитник провел за команду из Казахстана 52 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

В сезоне-2025/26 "Кайрат" Сорокина вышел в общий этап Лиги чемпионов. Россиянин провёл все 14 матчей в турнире с учетом квалификации.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего Сорокина в миллион евро. До "Кайрата" защитник выступал за "Рубин" и "Краснодар", а также вызывался в сборную России по футболу.

"Кайрат" выставил воспитанников на трансфер и установил ценник

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 529 человек

Реклама

Живи спортом!