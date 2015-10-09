Московское "Динамо" достигло договорённости о трансфере защитника бразильского "Ботафого" Рикардо, передают Vesti.kz.

Детали трансфера

Как сообщает издание Globo, "бело-голубые" согласовали переход игрока обороны за 6,5 миллиона евро (3,8 миллиарда тенге). Московский клуб приобретёт 80 процентов прав на футболиста, тогда как "Ботафого" сохранит за собой 20 процентов от суммы возможной будущей перепродажи защитника.

Статистика и контракт

Рикардо выступает за "Ботафого" с января 2025 года. За это время он провёл 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Действующий контракт бразильца рассчитан до конца 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро (4,1 миллиарда тенге).

Конкуренция с казахстанцем в обороне "Динамо"

С текущего сезона за "Динамо" также выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, которого в московском клубе используют исключительно на позиции защитника. Таким образом, дорогостоящий новичок из Бразилии станет прямым конкурентом воспитаннику таразской футбольной школы.

Ситуация с Зайнутдиновым

Зайнутдинов перешёл в "Динамо" летом 2025 года из турецкого "Бешикташа". По информации Transfermarkt, сумма трансфера тогда составила 2,5 миллиона евро (1,4 миллиарда тенге). За это время казахстанский футболист успел провести 10 матчей за московский клуб, однако позже получил травму, из-за которой выбыл на несколько месяцев.

