Россия
Сегодня 19:55
 

Зайнутдинов вернулся в "Динамо" и высказался о своем состоянии

  Комментарии

Зайнутдинов вернулся в "Динамо" и высказался о своем состоянии ©ФК "Динамо"

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал возобновление тренировочной работы в составе московского "Динамо", передают Vesti.kz

Хавбек прибыл в Москву и уже начал работу на базе "Динамо". 

"Вливаемся в работу", — написал игрок на своей странице в Instargram. 

Напомним, 27-летний уроженец Тараза присоединился к московскому клубу по ходу текущего сезона и в "Динамо" чаще всего используется на позиции центрального защитника.

Зайнутдинов ранее получил травму. По этой причине он не смог помочь сборной Казахстана в ноябрьских матчах 2025 года: игре против Бельгии 15 ноября в рамках квалификации к чемпионату мира-2026, а также в товарищеском поединке с Фарерскими островами, запланированном на 18 ноября.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл восемь встреч в Российской премьер-лиге и ещё два матча сыграл в Кубке России.

