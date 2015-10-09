"Кайрат" выставил воспитанников на трансфер и установил ценник

Алматинский "Кайрат" готов продать своих воспитанников в другие казахстанские клубы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал AmanVIBE.

Часть из этих игроков ранее находились в арендах. Отмечается, что "Кайрат" определился с ценной, за которую готов расстаться с футболистами.

"Многие клубы казахстанской премьер-лиги активно проявляют интерес к молодым футболистам академии "Кайрата". Часть игроков ранее находилась в арендах, однако в межсезонье вернулась в расположение алматинского клуба. Например, для приглашения таких футболистов, как Мирас Оматай, Ян Труфанов и других представителей системы "Кайрата", которые ранее находились в арендах в клубах КПЛ, придется заплатить компенсацию в размере от 25 до 50 миллионов тенге. Уже 4 января все футболисты, имеющие действующие контракты с "Кайратом", соберутся на базе клуба, после чего станет понятна их дальнейшая судьба. Часть игроков будет искать новые команды, а некоторые отправятся с основной командой на первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ", - пишет источник.

Напомним, в сезоне-2025 "Кайрат" во второй раз подряд стал чемпионом Казахстана. Также алматинский клуб выступает на общем этапе Лиги чемпионов.

