"Барселона" выбрала двух звёздных тренеров на замену Флику

Руководство каталонской "Барселоны" сформировало список возможных кандидатов на случай смены главного тренера, передают Vesti.kz.

Полное доверие к Флику

Нынешний наставник "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик пользуется высоким авторитетом как среди болельщиков, так и внутри структуры команды. В клубе не рассматривают его уход в ближайшей перспективе, а действующий контракт немецкого специалиста рассчитан до 2027 года. Возможность продления соглашения не исключается, однако сам Флик предпочитает двигаться "шаг за шагом", не загадывая далеко вперёд.

План Б от руководства "Барселоны"

В то же время каталонский клуб не хочет оставаться без альтернатив. По информации Diario SPORT, спортивное руководство "Барселоны" заранее определило двух топ-тренеров, которые могут возглавить команду в случае ухода Флика. Такой подход позволяет клубу быть готовым к любому сценарию.

Луис Энрике — фаворит болельщиков

Первым кандидатом в списке значится Луис Энрике — фигура, пользующаяся особой поддержкой среди фанатов "Барселоны". Бывший главный тренер "сине-гранатовых" отлично знает клубную философию и внутренние процессы.

Микель Артета — тренер новой волны

Недавно Энрике вписал своё имя в историю "Пари Сен-Жермен" , приведя парижан к первому титулу Лиги чемпионов и оформив требл. По информации источника, испанец может не задержаться во Франции надолго, что делает его потенциальным кандидатом на возвращение в "Барселону" в 2027 году.

Вторым вариантом называется Микель Артета — один из самых востребованных и прогрессивных тренеров современного футбола. Под его руководством "Арсенал" превратился в одного из главных претендентов на чемпионство в Англии, а сам специалист заслужил репутацию тренера с чёткой философией и сильной игровой моделью.

Прошлое Артеты связано с "Барселоной", что делает его кандидатуру особенно интересной для каталонцев. Испанец работает в "Арсенале" с 2019 года и, как отмечается, в перспективе может быть открыт к смене обстановки.

Отметим, что Флик руководит каталонским грандом с 2024 года. За это время немец успел выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны. Однако несмотря на успешную карьеру, будущее 60-летнего специалиста остаётся размытым.

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!