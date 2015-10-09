Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:25
 

"Барселона" выбрала двух звёздных тренеров на замену Флику

"Барселона" выбрала двух звёздных тренеров на замену Флику Ханс-Дитер Флик. ©ФК "Барселона"

Руководство каталонской "Барселоны" сформировало список возможных кандидатов на случай смены главного тренера, передают Vesti.kz.

Полное доверие к Флику

Нынешний наставник "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик пользуется высоким авторитетом как среди болельщиков, так и внутри структуры команды. В клубе не рассматривают его уход в ближайшей перспективе, а действующий контракт немецкого специалиста рассчитан до 2027 года. Возможность продления соглашения не исключается, однако сам Флик предпочитает двигаться "шаг за шагом", не загадывая далеко вперёд.

План Б от руководства "Барселоны"

В то же время каталонский клуб не хочет оставаться без альтернатив. По информации Diario SPORT, спортивное руководство "Барселоны" заранее определило двух топ-тренеров, которые могут возглавить команду в случае ухода Флика. Такой подход позволяет клубу быть готовым к любому сценарию.

Луис Энрике — фаворит болельщиков

Первым кандидатом в списке значится Луис Энрике — фигура, пользующаяся особой поддержкой среди фанатов "Барселоны". Бывший главный тренер "сине-гранатовых" отлично знает клубную философию и внутренние процессы.


Недавно Энрике вписал своё имя в историю "Пари Сен-Жермен", приведя парижан к первому титулу Лиги чемпионов и оформив требл. По информации источника, испанец может не задержаться во Франции надолго, что делает его потенциальным кандидатом на возвращение в "Барселону" в 2027 году.

Микель Артета — тренер новой волны

Вторым вариантом называется Микель Артета — один из самых востребованных и прогрессивных тренеров современного футбола. Под его руководством "Арсенал" превратился в одного из главных претендентов на чемпионство в Англии, а сам специалист заслужил репутацию тренера с чёткой философией и сильной игровой моделью.

Прошлое Артеты связано с "Барселоной", что делает его кандидатуру особенно интересной для каталонцев. Испанец работает в "Арсенале" с 2019 года и, как отмечается, в перспективе может быть открыт к смене обстановки.


Отметим, что Флик руководит каталонским грандом с 2024 года. За это время немец успел выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны. Однако несмотря на успешную карьеру, будущее 60-летнего специалиста остаётся размытым.

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
11 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
17 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

