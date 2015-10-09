"Барселона" получит усиление за 80 миллионов на Лигу чемпионов

Каталонская "Барселона" сможет рассчитывать на возвращение одного из ключевых игроков атаки в ближайшем еврокубковом матче, передают Vesti.kz.

Рафинья снова готов помочь команде

Бразильский вингер Рафинья Диас вернётся в состав каталонцев к игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской "Славии".

Как сообщает Diario Sport, 29-летний футболист восстановился после небольшого повреждения и будет доступен на матч, который состоится в ночь с 21 на 22 января. Ранее Рафинья пропустил встречу 20-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедадом" (1:2) — в клубе подчёркивали, что игрок был исключён из заявки исключительно в профилактических целях, чтобы не усугубить травму правого бедра.

Статистика бразильца

В текущем сезоне Рафинья демонстрирует высокую результативность. На его счету 18 матчей, 11 забитых мячей и пять голевых передач во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 80 миллионов евро.

🚨 JUST IN: Raphinha will be back for the game on Wednesday.



— @diarioas pic.twitter.com/VKH3qcMf1G — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 19, 2026

Турнирная ситуация перед матчем

К игре со "Славией" каталонский клуб подходит, занимая 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и имея в активе 10 очков. Пражская команда располагается на 33-й строчке, набрав всего три балла.

