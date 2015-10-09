Решилась судьба трансфера звезды мирового футбола в клуб КПЛ

Президент Федерации футзала Казахстана Нурсултан Курман сделал заявление о возможном переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в "Актобе", передают Vesti.kz.

Переговоры сорвались

Функционер Казахстанской федерации футбола на YouTube-канале Nursultan Qurman дал понять, что обсуждение сотрудничества с именитым экс-футболистом сборной Боснии и Герцеговины завершилось безрезультатно.

— Пьянича не будет. Его условия... его не будет, — заявил Курман.

Слухи не подтвердились

Ранее сообщалось о возможном трансфере бывшего игрока туринского "Ювентуса" и каталонской "Барселоны" в "Актобе". Позднее агент футболиста уже опровергал эту информацию, а теперь точку в истории поставил официальный комментарий со стороны футбольных функционеров.

Карьера Миралема Пьянича

35-летний полузащитник официально завершил профессиональную карьеру в прошлом году. Его последним клубом стал московский ЦСКА, за который он провёл заключительный сезон.

За годы выступлений Пьянич принял участие в 666 матчах, отметился 77 голами и 132 результативными передачами. В его послужном списке — четыре чемпионских титула Италии и два Кубка страны, а также статус одного из самых титулованных футболистов своего поколения на позиции центрального полузащитника.

