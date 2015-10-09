Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Решилась судьба трансфера звезды мирового футбола в клуб КПЛ

Президент Федерации футзала Казахстана Нурсултан Курман сделал заявление о возможном переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в "Актобе", передают Vesti.kz.

Переговоры сорвались

Функционер Казахстанской федерации футбола на YouTube-канале Nursultan Qurman дал понять, что обсуждение сотрудничества с именитым экс-футболистом сборной Боснии и Герцеговины завершилось безрезультатно.

— Пьянича не будет. Его условия... его не будет, — заявил Курман.

Слухи не подтвердились

Ранее сообщалось о возможном трансфере бывшего игрока туринского "Ювентуса" и каталонской "Барселоны" в "Актобе". Позднее агент футболиста уже опровергал эту информацию, а теперь точку в истории поставил официальный комментарий со стороны футбольных функционеров.

Карьера Миралема Пьянича

35-летний полузащитник официально завершил профессиональную карьеру в прошлом году. Его последним клубом стал московский ЦСКА, за который он провёл заключительный сезон.

За годы выступлений Пьянич принял участие в 666 матчах, отметился 77 голами и 132 результативными передачами. В его послужном списке — четыре чемпионских титула Италии и два Кубка страны, а также статус одного из самых титулованных футболистов своего поколения на позиции центрального полузащитника.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

