Сборная Узбекистана узнала плохие новости от ФИФА перед ЧМ-2026

Стало известно место сборной Узбекистана в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передают Vesti.kz.

Подопечные Фабио Каннаваро по итогам пересчёта потеряли две позиции и опустились на 52-е место, имея в активе 1462,03 рейтингового балла.

Причина падения в рейтинге

Снижение позиций узбекистанской команды связано не с собственными результатами, а с резким рывком сборной Демократической Республики Конго. Африканская команда успешно выступила на последнем розыгрыше Кубка африканских наций, где дошла до стадии 1/8 финала.

Благодаря этому Конго прибавила сразу восемь строчек и поднялась на 48-е место, опередив сразу несколько сборных, которые ранее находились выше в рейтинге, включая Узбекистан.

Исторический выход на чемпионат мира

Несмотря на падение в рейтинге, 2026-й год станет историческим для узбекистанского футбола. Прошлым летом команда под руководством Тимура Кападзе впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв вничью с ОАЭ (0:0) и заняв второе место в группе A с 18 очками.

Новый тренер — новый этап

В октябре национальную сборную возглавил Фабио Каннаваро. Именно итальянский специалист поведёт "белых волков" на ЧМ-2026. Первый сбор под его руководством станет важным этапом подготовки к главному турниру четырёхлетия.

Ранее также стало известно, какое место в первом рейтинге ФИФА 2026 года занимает сборная Казахстана — об этом можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, ФИФА уже озвучила позицию сборной России в обновлённой мировой табели о рангах — подробности доступны здесь.

Каннаваро принял неожиданное решение по Хусанову в сборной Узбекистана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!