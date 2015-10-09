"Барселона" сделала заявление по Рафинье перед матчем Лиги чемпионов

В рамках гостевого матча общего этапа Лиги чемпионов "Барселона" отправится в Прагу, где сыграет против местной "Славии", сообщают Vesti.kz.

Каталонский клуб уже опубликовал список футболистов, которые не помогут команде в предстоящем противостоянии.

"Врачи одобрили допуск Рафиньи, а Ферран Торрес не примет участия в матче из-за повреждения. Ему понадобится до десяти дней на восстановление", - гласит сообщение каталонского гранда в социальных сетях.

Встреча "Славии" и "Барселоны" пройдет в Чехии в ночь с 21 на 22 января. Начало матча — в 01:00 по времени Казахстана.

INJURY UPDATE ‼️



Raphinha has been given the medical all-clear, while Ferran Torres has suffered an injury to the semimembranosus muscle in his right leg and will be unavailable, with an estimated recovery time of around ten days. pic.twitter.com/Gt90QeDONR — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

