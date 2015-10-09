Флик отлучил таланта "Барселоны" от команды: известна причина

В "Барселоне" уже смирились с тем, что один из самых перспективных воспитанников клуба, Педро Фернандес (Дро), в ближайшее время покинет команду, передают Vesti.kz.

С высокой долей вероятности 18-летний полузащитник продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермене". Однако каталонцы не намерены отпускать игрока без борьбы - по крайней мере, финансовой.

Как сообщает Sport.es, ситуация вызвала крайне жёсткую реакцию у главного тренера команды Ханс-Дитер Флика.

Узнав о намерении игрока уйти, немецкий специалист был вне себя и в порыве эмоций запретил Дро появляться на тренировочной базе клуба. Лишь после вмешательства лидеров раздевалки решение удалось смягчить.

На данный момент молодой полузащитник тренируется индивидуально и ждёт окончательной развязки трансферной интриги.

Стоит отметить, что на этой неделе руководство "сине-грантаовых" планирует провести переговоры с представителями футболиста, рассчитывая улучшить условия компенсации. В действующем контракте хавбека прописана клаусула в размере всего 6 миллионов евро.

В "Барселоне" уверены, что за воспитание такого таланта заслуживают большего, и надеются получить не менее 10 миллионов евро.

Чем молодой хавбек зацепил Флика?

Фернандес - воспитанник академии "Барселоны", который регулярно привлекался к тренировкам основной команды. Его сильные стороны - уверенное владение мячом, нестандартное мышление, креатив в атаке и умение обыгрывать соперников один в один - быстро привлекли внимание тренерского штаба.

Ханси Флик высоко оценил потенциал полузащитника, рассматривая его как футболиста с серьёзными перспективами в первой команде.

Уже в 17 лет Дро получил шанс проявить себя на высшем уровне, выйдя в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

