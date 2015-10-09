Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял окончательное решение покинуть каталонский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, на уход голкипера повлияли действия главного тренера команда Ханс-Дитера Флика. В частности, решение немецкого специалиста выпустить испанца Жоана Гарсию в стартовом составе матча 1/8 финала Кубка Испании с "Расингом" убедило вратаря покинуть команду.

На этом фоне тер Штеген понял, что у него не будет шансов на попадание в стартовый состав "сине-гранатовых" в оставшихся встречах сезона, если Гарсия не получит травму.

Сообщается, что немецкий вратарь оповестил клуб о своём желании уйти и попросил договориться о переходе с "Жироной".

Стороны уже достигли соглашения об аренде голкипера до 30 июня. Осталось только составить и подписать контракты. Большую часть зарплаты тер Штегена в период выступления на правах аренды в "Жироне" продолжит платить "Барселона". Это связано с тем, что для нового клуба является неподъёмным его оклад в 17 миллионов евро.

33-летний тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он выиграл шесть чемпионатов Испании, шесть Кубков страны, четыре Суперкубка и Лигу чемпионов.

