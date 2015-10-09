Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 12:25
 

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

  Комментарии

Поделиться
Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика Ханс-Дитер Флик. Фото: ФК "Барселона"©

Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял окончательное решение покинуть каталонский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Поделиться

Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял окончательное решение покинуть каталонский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Продолжение
Криштиану Роналду "наказал" бывший клуб на 6,5 миллиарда
Сегодня 13:00  
Стало известно об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити"
Сегодня 13:19  
"Барселона" нашла "нового Суареса" и готовит супертрансфер
Сегодня 13:39  
Ямаль исключён из состава "Барселоны" перед матчем ЛЧ: известны причины
Сегодня 14:17  

По информации источника, на уход голкипера повлияли действия главного тренера команда Ханс-Дитера Флика. В частности, решение немецкого специалиста выпустить испанца Жоана Гарсию в стартовом составе матча 1/8 финала Кубка Испании с "Расингом" убедило вратаря покинуть команду.

На этом фоне тер Штеген понял, что у него не будет шансов на попадание в стартовый состав "сине-гранатовых" в оставшихся встречах сезона, если Гарсия не получит травму.

Сообщается, что немецкий вратарь оповестил клуб о своём желании уйти и попросил договориться о переходе с "Жироной".

Стороны уже достигли соглашения об аренде голкипера до 30 июня. Осталось только составить и подписать контракты. Большую часть зарплаты тер Штегена в период выступления на правах аренды в "Жироне" продолжит платить "Барселона". Это связано с тем, что для нового клуба является неподъёмным его оклад в 17 миллионов евро.

33-летний тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он выиграл шесть чемпионатов Испании, шесть Кубков страны, четыре Суперкубка и Лигу чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Общий этап, мужчины
22 января 01:00   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Юнион Сент-Жилуаз
Юнион Сент-Жилуаз
(Брюссель)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Юнион Сент-Жилуаз
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!