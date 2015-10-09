Криштиану Роналду "наказал" бывший клуб на 6,5 миллиарда

Туринский "Ювентус" окончательно проиграл судебную тяжбу с Криштиану Роналду и теперь обязан выплатить португальцу многомиллионную компенсацию, передают Vesti.kz.

Роналду выиграл суд у "Ювентуса"

Как пишет La Gazzetta dello Sport, суд Турина отклонил апелляцию "Ювентуса" по делу о задолженности по зарплате перед бывшим нападающим клуба. Таким образом, решение, принятое ранее в пользу Роналду, вступило в полную силу.

Речь идёт о выплатах за период выступлений футболиста в Турине. Изначально Роналду требовал более крупную сумму, однако ещё в 2024 году суд частично удовлетворил его иск, зафиксировав компенсацию на уровне 9,8 миллиона евро.

После начисления процентов итоговая сумма выросла примерно до 11 миллионов евро (6,5 миллиарда тенге).

"Ювентусы" попытался оспорить это решение, но судья Джан Лука Робальдо пришёл к выводу, что оснований для пересмотра дела нет. В результате все средства остаются за игроком, а "Ювентус" обязан выполнить финансовые обязательства в полном объёме.

Дополнительно туринцам придётся покрыть судебные расходы. В самом клубе подчёркивают, что эти выплаты были заранее учтены в бюджете сезона-2023/24 и не окажут критического влияния на дальнейшее финансовое планирование.

Роналду в "Ювентусе"

За три сезона в составе "Ювентуса" Криштиану Роналду завоевал пять трофеев - два чемпионских титула Серии А, Кубок Италии и два Суперкубка страны. За туринский клуб португалец забил 101 мяч, став первым футболистом в истории, которому удалось преодолеть отметку 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.

Кроме того, Роналду установил рекорд, быстрее всех добравшись до 50 голов в чемпионате Италии - ему понадобился всего 61 матч. В свой последний сезон он был признан лучшим игроком Серии А и стал лучшим бомбардиром турнира.

Однако после ухода из клуба португалец подал судебный иск против туринцев, обвинив руководство в невыплате части зарплаты в период пандемии коронавируса.

