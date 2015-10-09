Модрич назвал самого жёсткого тренера в карьере. Он довёл Роналду до слёз

Легендарный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился воспоминаниями о работе под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, сообщают Vesti.kz.

Хорват, ныне выступающий за "Милан", назвал португальского специалиста самым жёстким тренером в своей карьере и рассказал о драматическом эпизоде в раздевалке с участием Криштиану Роналду.

— Моуринью особенный. И как тренер, и как человек. Именно он хотел видеть меня в "Реале", без него я бы никогда туда не попал. Жаль, что мы провели вместе всего один сезон, - приводит слова Модрича Corriere della Sera.

— Кто самый жёсткий тренер, если выбирать из Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри?

— Моуринью. Я видел, как он довёл Криштиану Роналду до слёз в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все 100, потому что один раз он не побежал за защитником соперника. Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что-то сказать, он говорил. Макс [Аллегри] тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что нет. Честность – это основа, – добавил Модрич.

Напомним, Модрич выступал под руководством Моуринью в "Реале" с 2010 по 2013 год. Во главе мадридского клуба португальский специалист выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.

62-летний Моуринью в настоящий момент он возглавляет "Бенфику". В качестве тренера Моуринью стал двукратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, чемпионом Италии и Португалии (по два раза), чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и Лиги конференций, обладателем Кубка УЕФА.

