Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года

Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года по версии Sportico. 40-летний нападающий заработал 260 млн долларов, из которых 200 млн составила зарплата в саудовском клубе "Аль-Наср", а ещё 60 млн долларов — доходы от спонсорских контрактов и коммерческой деятельности вне поля.

Второе место в списке занял мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес. Его доход за год достиг 137 млн долларов: 125 млн он заработал на ринге и ещё 12 млн — за счёт рекламных контрактов.

Тройку лидеров замкнул Лионель Месси с общим доходом 130 млн. Аргентинец получил 60 млн в качестве зарплаты в "Интер Майами", а 70 млн принесли спонсорские соглашения.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов также вошли: бейсболист "Нью-Йорк Метс" Хуан Сото (129,2 млн), форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (128,7 млн), нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема (115 млн), защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (105,4 млн), бейсболист "Лос-Анджелес Доджерс" Сёхэй Отани (102,5 млн), форвард "Хьюстона" Кевин Дюрант (100,8 млн) и гольфист Джон Рам (100,7 млн).

