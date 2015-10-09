Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 16:46
 

"Манчестер Сити" готов расстаться с норвежцем

  Комментарии

"Манчестер Сити" готов расстаться с норвежцем ©Depositphotos.com/MediaWhalestock

Крайний форвард "Манчестер Сити" Оскар Бобб может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Football Insider, шансы на уход 22-летнего норвежца заметно выросли после прихода Антуана Семеньо, который еще сильнее осложнил Боббу путь в основной состав. На протяжении последних полутора лет футболист регулярно сталкивается с проблемами формы и нехваткой игровой практики.

Ситуацией готовы воспользоваться "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и дортмундская "Боруссия", проявляющие интерес к игроку.

В текущем сезоне Бобб провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей и оставшись без забитых мячей.

Контракт вингера с "Манчестер Сити" действует до 2029 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

