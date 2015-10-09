Экс-игрок "Барселоны" вступился за Винисиуса и обратился к "Реалу"

Экс-защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заявил, что игрокам мадридского "Реала" необходимо встать на сторону нападающего Винисиуса Жуниора на фоне обрушившейся на него волны критики, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в декабре 2025 года болельщики "сливочных" освистали бразильца после его замены на 83-й минуте матча с "Севильей" (2:0). Кроме того, Винисиус столкнулся с расистскими выкриками во время предматчевой разминки перед встречей с "Альбасете" в 1/8 финала Кубка Испании (3:2), которая прошла 14 января.

"Думаю, Вини нуждается в поддержке, потому что вокруг говорят: "Вини такой, Вини сякой". Но ему нужна эта поддержка, чтобы чувствовать себя немного лучше. Вини 100 процентов может обыграть кого угодно. Но в последнее время ему это даётся нелегко. Его товарищи по команде должны его поддерживать", — приводит слова Юмтити Madrid Xtra со ссылкой на DAZN.

Напомним, 25-летний бразилец выступает за "Реал" с 2018 года. За это время он провел за "сливочных" 350 матчей, в которых забил 112 голов и отдал 91 ассист.

