Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 17:42
 

Экс-игрок "Барселоны" вступился за Винисиуса и обратился к "Реалу"

  Комментарии

Поделиться
Экс-игрок "Барселоны" вступился за Винисиуса и обратился к "Реалу" ©Depositphotos.com/Musiu0

Экс-защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заявил, что игрокам мадридского "Реала" необходимо встать на сторону нападающего Винисиуса Жуниора на фоне обрушившейся на него волны критики, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Экс-защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заявил, что игрокам мадридского "Реала" необходимо встать на сторону нападающего Винисиуса Жуниора на фоне обрушившейся на него волны критики, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в декабре 2025 года болельщики "сливочных" освистали бразильца после его замены на 83-й минуте матча с "Севильей" (2:0). Кроме того, Винисиус столкнулся с расистскими выкриками во время предматчевой разминки перед встречей с "Альбасете" в 1/8 финала Кубка Испании (3:2), которая прошла 14 января.

"Думаю, Вини нуждается в поддержке, потому что вокруг говорят: "Вини такой, Вини сякой". Но ему нужна эта поддержка, чтобы чувствовать себя немного лучше.

Вини 100 процентов может обыграть кого угодно. Но в последнее время ему это даётся нелегко. Его товарищи по команде должны его поддерживать", — приводит слова Юмтити Madrid Xtra со ссылкой на DAZN.

Напомним, 25-летний бразилец выступает за "Реал" с 2018 года. За это время он провел за "сливочных" 350 матчей, в которых забил 112 голов и отдал 91 ассист.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:00   •   идёт
Реал М
Реал М
(Мадрид)
0:0
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 659 человек

Реклама

Живи спортом!