Испания
Сегодня 18:50
 

Болельщики "Реала" потребовали отставки президента клуба прямо на матче

  Комментарии

Болельщики "Реала" потребовали отставки президента клуба прямо на матче ©Depositphotos.com/MARIOMONTE

Во время матча 20-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Леванте" на "Сантьяго Бернабеу" с трибун раздались призывы к отставке президента клуба, сообщают Vesti.kz.

Болельщики "сливочных" скандировали: "Флорентино, подай в отставку!", сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

Пост президента "Реала" занимает Перес. Он возглавлял клуб с 2000 по 2006 год, а затем вернулся к управлению в 2009-м.

Недовольство фанатов усилилось на фоне последних неудач команды. 14 января "Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив "Альбасете" (2:3) на стадии 1/8 финала, а 11 января проиграл "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании.

После 19 туров чемпионата Испании мадридцы набрали 45 очков и занимают второе место в таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
12 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
13 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 20:15   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Алавес
Проголосовало 103 человек

