Болельщики "Реала" потребовали отставки президента клуба прямо на матче

Во время матча 20-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Леванте" на "Сантьяго Бернабеу" с трибун раздались призывы к отставке президента клуба, сообщают Vesti.kz.

Болельщики "сливочных" скандировали: "Флорентино, подай в отставку!", сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

Пост президента "Реала" занимает Перес. Он возглавлял клуб с 2000 по 2006 год, а затем вернулся к управлению в 2009-м.

Недовольство фанатов усилилось на фоне последних неудач команды. 14 января "Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив "Альбасете" (2:3) на стадии 1/8 финала, а 11 января проиграл "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании.

После 19 туров чемпионата Испании мадридцы набрали 45 очков и занимают второе место в таблице.

Sound off, clearer reaction: lots of whistles at the Santiago Bernabeu from Real Madrid supporters.



Whistles also for the Grada Fans when they have started to cheer. @TheAthleticFC pic.twitter.com/n82zhqvFmG — Mario Cortegana (@MarioCortegana) January 17, 2026

