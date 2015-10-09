"Барселона" нашла "нового Суареса" и готовит супертрансфер

Каталонская "Барселона" рассматривает форварда мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в качестве приоритетной трансферной цели на лето 2026 года, передают Vesti.kz.

Как сообщает Diario Sport, руководство "сине-гранатовых" намерено предпринять максимальные усилия для подписания 25-летнего нападающего в ближайшее летнее трансферное окно. В каталонском клубе высоко оценивают игровые качества Альвареса и видят в нём футболиста, по стилю и влиянию на атаку схожего с легендарным уругвайцем Луисом Суаресом.

Отмечается, что возможный трансфер будет напрямую зависеть от соблюдения требований финансового фейр-плей испанской Ла Лиги. При благоприятном сценарии "Барселона" готова заплатить за форварда "матрасников" сумму, сопоставимую с переходом Суареса в своё время, — около 82 миллионов евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провёл 27 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца оценивается в 100 миллионов евро.

