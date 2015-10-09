Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 13:39
 

"Барселона" нашла "нового Суареса" и готовит супертрансфер

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" нашла "нового Суареса" и готовит супертрансфер Луис Суарес. ©Depositphotos/Maxisports

Каталонская "Барселона" рассматривает форварда мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в качестве приоритетной трансферной цели на лето 2026 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" рассматривает форварда мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в качестве приоритетной трансферной цели на лето 2026 года, передают Vesti.kz.

Как сообщает Diario Sport, руководство "сине-гранатовых" намерено предпринять максимальные усилия для подписания 25-летнего нападающего в ближайшее летнее трансферное окно. В каталонском клубе высоко оценивают игровые качества Альвареса и видят в нём футболиста, по стилю и влиянию на атаку схожего с легендарным уругвайцем Луисом Суаресом.

Отмечается, что возможный трансфер будет напрямую зависеть от соблюдения требований финансового фейр-плей испанской Ла Лиги. При благоприятном сценарии "Барселона" готова заплатить за форварда "матрасников" сумму, сопоставимую с переходом Суареса в своё время, — около 82 миллионов евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провёл 27 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца оценивается в 100 миллионов евро.


Флик поручил "Барселоне" оформить трансфер игрока сборной Бразилии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Чехия, Прага   •   Общий этап, мужчины
22 января 01:00   •   не начат
Славия П
Славия П
(Прага)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Славия П
Ничья
Барселона
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!