Испания
Сегодня 16:52
 

Экс-звезда "Реала" сделал заявление о банкротстве

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл откровенно рассказал о своих страхах, признавшись, что на протяжении всей карьеры его преследовала боязнь остаться без денег, сообщают Vesti.kz.

Валлийский футболист завершил профессиональные выступления сравнительно рано — в возрасте 33 лет.

"Банкротство всегда меня пугало. Читаешь статьи о спортсменах, которые заканчивают карьеру и становятся банкротами. Они не знают, как распоряжаться деньгами, что делать со своим имуществом. Многие спортсмены живут в роскоши, чего я старался избегать. Я всегда думал о том, какой будет моя жизнь после футбола.

Когда ты заканчиваешь карьеру, тебе перестают платить. Как люди перестраивают свою жизнь? Я всегда старался диверсифицировать. У меня была идея инвестировать в несколько проектов. Если какой-то провалится, я не потеряю всё", - цитирует Бэйла The Touchline.

За годы в большом футболе Бэйл успел поиграть за "Саутгемптон", лондонский "Тоттенхэм", мадридский "Реал", а также американский "Лос-Анджелес".

В составе "Реала" он пять раз выиграл Лигу чемпионов, трижды Ла лигу, один раз Кубок и Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА и четыре раза Клубный чемпионат мира. 

