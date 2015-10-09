Экс-звезда "Реала" сделал заявление о банкротстве

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл откровенно рассказал о своих страхах, признавшись, что на протяжении всей карьеры его преследовала боязнь остаться без денег, сообщают Vesti.kz.

Валлийский футболист завершил профессиональные выступления сравнительно рано — в возрасте 33 лет.

"Банкротство всегда меня пугало. Читаешь статьи о спортсменах, которые заканчивают карьеру и становятся банкротами. Они не знают, как распоряжаться деньгами, что делать со своим имуществом. Многие спортсмены живут в роскоши, чего я старался избегать. Я всегда думал о том, какой будет моя жизнь после футбола. Когда ты заканчиваешь карьеру, тебе перестают платить. Как люди перестраивают свою жизнь? Я всегда старался диверсифицировать. У меня была идея инвестировать в несколько проектов. Если какой-то провалится, я не потеряю всё", - цитирует Бэйла The Touchline.

За годы в большом футболе Бэйл успел поиграть за "Саутгемптон", лондонский "Тоттенхэм", мадридский "Реал", а также американский "Лос-Анджелес".

В составе "Реала" он пять раз выиграл Лигу чемпионов, трижды Ла лигу, один раз Кубок и Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА и четыре раза Клубный чемпионат мира.

🚨🗣️ Gareth Bale: "Going bankrupt was always something that scared me. You read articles about athletes who end their careers and end up bankrupt. They don’t know how to manage their money, they don’t know what to do with all that stuff."



"Many athletes live a life of luxury,… pic.twitter.com/rzaupf944Q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 20, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!