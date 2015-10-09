Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Двукратный чемпион мира сделал выбор между Месси и Роналду

Легендарный экс-защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о противостоянии двух главных икон современного футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

На счету аргентинца восемь "Золотых мячей", тогда как португальский форвард становился обладателем престижной награды пять раз.

"Месси тянет мяч из глубины и исполняет сумасшедшие дриблинги и комбинации. Криштиану неустанно работает, чтобы развиваться и становиться феноменом за счёт силы. Оба – фантастические. Кого я предпочитаю? Месси", - цитирует Кафу Barca Worldwide.

Отметим, что Месси в прошлом году продлил контракт с "Интер Майами" — новое соглашение рассчитано до конца 2028 года. Роналду же в 2025-м оформил новый договор с саудовским "Аль-Насром", который будет действовать до середины 2027 года.

Добавим, что Кафу дважды становился чемпионом мира в составе бразильцев - 1994 и 2002.

