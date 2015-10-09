Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 14:17
 

Ямаль исключён из состава "Барселоны" перед матчем ЛЧ: известны причины

Ямаль исключён из состава "Барселоны" перед матчем ЛЧ: известны причины Ламин Ямаль. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Каталонская "Барселона" назвала состав на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской "Славии", передают Vesti.kz.

Каталонская "Барселона" назвала состав на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской "Славии", передают Vesti.kz.

Почему Ямаль исключён из состава на матч ЛЧ

Среди списка звёздных игроков не оказалось 18-летнего вингера "сине-гранатовых" и сборной Испании Ламина Ямаля. Как оказалось, футболист дисквалифицирован на эту игру из-за перебора жёлтых карточек.

Помимо прочего, встречу пропустит лучший бомбардир каталонцев в текущем сезоне Ла Лиги - испанский форвард Ферран Торрес. Он получил повреждение полуперепончатой мышцы правой ноги и вынужден пропустить предстоящий матч. Ожидается, что восстановление займёт порядка десяти дней.

Однако, к счастью фанатов "Барселоны", в состав возвращается лидер атакующей линии бразилец Рафинья Диас. 29-летний футболист полностью оправился от незначительного повреждения и готов принять участие в ближайшем матче.

Ранее Рафинья не попал в заявку на игру 20-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедада" (1:2). В клубе отмечали, что решение носило исключительно превентивный характер — игрока поберегли, чтобы избежать осложнений травмы правого бедра.

Полная заявка "Барселоны" на матч против "Славии":

Вратари:

  • Жоан Гарсия, Войцех Щенсны, Диего Кочен.

Защитники:

  • Алехандро Бальде, Рональд Араухо, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жюль Кунде, Ерик Гарсия, Хофре Торрентс.

Полузащитники:

  • Педри Гонсалес, Фермин Лопес, Марк Касадо, Дани Ольмо, Френки Де Йонг, Марк Берналь, Томми Маркес.

Нападающие:

  • Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Маркус Рашфорд, Руни Бардагжи, Хуан Эрнандес, Дани Родригес.

Когда пройдёт матч?

Матч "Славия" - "Барселона" пройдёт в ночь с 21 на 22 января в Праге (Чехия) и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.

К предстоящему матчу каталонская команда подходит, располагаясь на 15-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10 набранными очками. Пражский клуб, в свою очередь, занимает 33-е место, имея в активе лишь три балла.

Флик поручил "Барселоне" оформить трансфер игрока сборной Бразилии

