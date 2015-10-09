Агент Кенжебека объяснил трансфер в РПЛ и влияние Черчесова

Переход вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека в "Ахмат" стал одним из самых значительных событий в межсезонье. В интервью корреспонденту Vesti.kz агент игрока Мамука Ломидзе объяснил, почему выбор пал именно в пользу клуба российской премьер-лиги (РПЛ), как на сделку повлиял Станислав Черчесов и каковы карьерные планы футболиста.

Кенжебек подписал контракт с российским клубом сроком на 4,5 года. Ранее интерес к нему обозначали и европейские клубы.

"Продолжительное время шли переговоры с разными клубами, в том числе с "Ахматом". С точки зрения адаптации в "Ахмате" Галымжану будет легче, быстрее и это уже подтверждается. Конечно, для нас было важно мнение тренера при выборе клуба. Станислав Саламович тренер с большой буквы, у него огромный опыт, значительный бэкграунд и тот факт, что он действительно был заинтересован в игроке - это о многом говорит. Я бы сказал, что такое внимание Черчесова было одним из ключевых факторов при переходе. Предложения были, этому есть документальные подтверждения, но решили сделать выбор в пользу "Ахмата", где как нам кажется легче пройдет адаптация и у него будет возможность проявить себя. Добавлю, что РПЛ - качественная лига, чемпионат, где есть большие игроки и команды, это точка роста и поверьте, уровень конкуренции в "Ахмате" и во всей лиге будет способствовать прогрессу Галымжана. Уверен, что прогресс продолжится. Вы же видите, что Галымжан прибавляет последние пару лет и никаких проблем с точки зрения карьерного роста у него не будет, он готов работать, у него огромное желание идти к своей цели. Не сомневаюсь, что на данный момент мы сделали правильный выбор", - отметил Ломидзе

Напомним, что ранее в карьере Кенжебека были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", "Елимай", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Казахстанский вингер на данный момент проходит сборы и с "Ахматом", где он уже успел отметиться дебютным голом за новый клуб.

