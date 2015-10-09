Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:10
 

Предложение в 150 миллионов евро может оставить "Реал" без звёздного игрока

Будущее Винисиуса Жуниора вновь стало предметом обсуждения на трансферном рынке. "Реал" хочет продлить с ним контракт, но предложение свыше 150 миллионов евро от "Манчестер Сити" способно изменить всё, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Будущее Винисиуса Жуниора вновь стало предметом обсуждения на трансферном рынке. "Реал" хочет продлить с ним контракт, но предложение свыше 150 миллионов евро от "Манчестер Сити" способно изменить всё, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Винисиус стал неприкасаемым при Арбелоа

С приходом Альваро Арбелоа на тренерский мостик Винисиус почувствовал себя неприкасаемым: тренер полностью доверяет ему, предоставил полномочия на поле, а в раздевалке он вновь ощущает себя лидером команды.

Продление контракта и ценность для клуба

Президент "сливочных" Флорентино Перес предложил продление контракта и готов сделать Винисиуса одним из самых высокооплачиваемых игроков состава. Роль бразильца в Ла Лиге, Лиге чемпионов и медийное влияние делают его ключевым активом для "Реала".


Решение остаётся за игроком

Тем не менее последнее слово остаётся за самим игроком. Принятие продления обеспечит стабильность и продолжение карьеры в Мадриде, а отказ откроет путь к новым возможностям — главным претендентом выступает "Манчестер Сити", готовый предложить более 150 миллионов евро за трансфер.

На данный момент решения нет: "Реал" ждёт, "Сити" наблюдает, а Винисиус обдумывает, останется ли символом мадридского клуба или начнёт новую главу вдали от "Сантьяго Бернабеу".

Винисиус представляет "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

