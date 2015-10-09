Предложение в 150 миллионов евро может оставить "Реал" без звёздного игрока

Будущее Винисиуса Жуниора вновь стало предметом обсуждения на трансферном рынке. "Реал" хочет продлить с ним контракт, но предложение свыше 150 миллионов евро от "Манчестер Сити" способно изменить всё, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Винисиус стал неприкасаемым при Арбелоа

С приходом Альваро Арбелоа на тренерский мостик Винисиус почувствовал себя неприкасаемым: тренер полностью доверяет ему, предоставил полномочия на поле, а в раздевалке он вновь ощущает себя лидером команды.

Продление контракта и ценность для клуба

Президент "сливочных" Флорентино Перес предложил продление контракта и готов сделать Винисиуса одним из самых высокооплачиваемых игроков состава. Роль бразильца в Ла Лиге, Лиге чемпионов и медийное влияние делают его ключевым активом для "Реала".

Решение остаётся за игроком

Тем не менее последнее слово остаётся за самим игроком. Принятие продления обеспечит стабильность и продолжение карьеры в Мадриде, а отказ откроет путь к новым возможностям — главным претендентом выступает "Манчестер Сити", готовый предложить более 150 миллионов евро за трансфер.

На данный момент решения нет: "Реал" ждёт, "Сити" наблюдает, а Винисиус обдумывает, останется ли символом мадридского клуба или начнёт новую главу вдали от "Сантьяго Бернабеу".

Винисиус представляет "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

