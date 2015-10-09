"Ливерпуль" готов заплатить 65 миллионов и оставить "Реал" без усиления

"Ливерпуль" положил глаз на 21-летнего таланта "Кристал Пэлас" Адама Уортона, способного взять на себя ключевую роль в линии полузащиты, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, "Кристал Пэлас" уже готовится к возможному уходу Уортона, но отпустить молодого полузащитника без солидной компенсации клуб не намерен. Базовая оценка игрока составляет 65 миллионов фунтов, но сумма может вырасти за счёт бонусов.

Тактическая ценность Адама Уортона

Руководство "Ливерпуля" видит в Уортоне идеального партнёра для таких игроков, как Алексис Макаллистер и Райан Гравенберх. Молодой британец известен способностью разрывать линии точными передачами и демонстрирует зрелость, редкую для его возраста в АПЛ.

Полузащитник идеально подходит для быстрой контригры и интенсивного прессинга, которые стали фирменным стилем "красных". Даже если будущее главного тренера Арне Слота остаётся неопределённым, стратегические планы клуба на ближайшие сезоны не меняются.

Переговоры и конкуренция

Несмотря на интерес других клубов, "Ливерпуль" выглядит фаворитом благодаря стабильному проекту на будущее. Контракт Уортона с "Кристал Пэлас" действует до 2029 года, поэтому переговоры потребуют тщательной финансовой работы. "Ливерпуль" планирует действовать активно этим летом, чтобы избежать конкуренции и роста стоимости игрока.

Привлечение полузащитника такого уровня позволит освободить Доминика Собослаи для созидательных функций, а команда получит более надёжный баланс между атакой и защитой.

Уортон необходим "Ливерпулю"

Подписание игрока с видением игры Уортона радикально улучшит построение атак и обороны, а также усилит глубину состава. "Красные" уверены, что амбиции клуба смогут убедить игрока перейти в их стан и стать одним из лидеров команды.

Ранее также сообщалось, что игроком интересуется мадридский "Реал", где в нём видели преемника Тони Крооса.

