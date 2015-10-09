"Барселона" объявила об уходе капитана и выбрала нового

Капитан каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген перешёл в "Жирону" на правах аренды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "сине-гранатовых".

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Контракт Тер Штегена с "Барселоной" действует до 2028 года.

"Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими товарищами по команде и сотрудниками "Барселоны", и у меня действительно смешанные чувства. Столько воспоминаний и эмоций проходит сквозь меня прямо сейчас. Уже почти 12 лет этот клуб - это место, где я вырос как игрок и как человек и где прожил незабываемые моменты. Парням в раздевалке я хочу сказать спасибо за столько прожитых лет, за совместную повседневную жизнь, смех, битвы и уважение. Мне выпала огромная честь носить капитанскую повязку, это будет со мной вечно", - написал Тер Штеген в соцсети X.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. В нынешней кампании немецкий вратарь появился на поле лишь в одном матче.

После его ухода новым капитаном "сине-гранатовых" в оставшейся части кампании будет центральный защитник Рональд Араухо. Уругваец появился на поле 16 раз в нынешнем сезоне, отметившись двумя забитыми голами.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Тер Штегену 33 года. Он перешёл в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с "сине-гранатовыми" голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырёхкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии Тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.

"Жирона" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 набранными очками после 20 туров. Лидирует "Барселона" с 49 очками.

