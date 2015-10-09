"Барселона" начала переговоры по трансферу "нового Ямаля"

"Барселона" приступила к контактам по возможному переходу юного нападающего "Палмейраса" Эдуардо Консейсао, которого в Бразилии уже сравнивают с Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, руководство каталонского клуба в лице Жоана Лапорты и спортивного директора Деку уже связалось с семьёй футболиста, чтобы обозначить интерес и представить проект развития игрока. Консейсао является одним из открытий юношеского турнира Copinha, выступает в атаке и родился в 2009 году.

Отмечается, что "Барселона" пока не планирует форсировать трансфер. В клубе считают, что говорить о конкретных шагах ещё рано, и предпочитают понаблюдать за дальнейшим прогрессом футболиста, понимая, что потенциальная сумма сделки может быть высокой.

Помимо "Барселоны", за развитием Консейсао также следят дортмундская "Боруссия", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".

