Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:25
 

"Барселона" начала переговоры по трансферу "нового Ямаля"

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" начала переговоры по трансферу "нового Ямаля" Ламин Ямаль. ©Depositphotos/Musiu0

"Барселона" приступила к контактам по возможному переходу юного нападающего "Палмейраса" Эдуардо Консейсао, которого в Бразилии уже сравнивают с Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" приступила к контактам по возможному переходу юного нападающего "Палмейраса" Эдуардо Консейсао, которого в Бразилии уже сравнивают с Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, руководство каталонского клуба в лице Жоана Лапорты и спортивного директора Деку уже связалось с семьёй футболиста, чтобы обозначить интерес и представить проект развития игрока. Консейсао является одним из открытий юношеского турнира Copinha, выступает в атаке и родился в 2009 году.

Отмечается, что "Барселона" пока не планирует форсировать трансфер. В клубе считают, что говорить о конкретных шагах ещё рано, и предпочитают понаблюдать за дальнейшим прогрессом футболиста, понимая, что потенциальная сумма сделки может быть высокой.

Помимо "Барселоны", за развитием Консейсао также следят дортмундская "Боруссия", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Испания, Виго   •   Общий этап, мужчины
23 января 01:00   •   не начат
Сельта
Сельта
(Виго)
- : -
Лилль
Лилль
(Лилль)
Кто победит в основное время?
Сельта
Ничья
Лилль
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!