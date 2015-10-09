Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 09:31
 

Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов. Известны и 4 неудачника

  Комментарии

Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов. Известны и 4 неудачника ©depositphotos.com

Завершился 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которого определились 15 из 24 участников плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

Два счастливчика

Мюнхенская "Бавария" стала вторым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гарантировавшим себе место в 1/8 финала турнира.

В домашнем матче 7-го тура подопечные Венсана Компани переиграли бельгийский "Юнион" со счётом 2:0. После этой игры "Бавария" набрала 18 очков в семи встречах и занимает второе место в турнирной таблице общей группы из 36 клубов.

Первым клубом, досрочно обеспечившим место в топ-8, стал лондонский "Арсенал", возглавляющий сводную таблицу ЛЧ без потерь очков (21).

Причём лондонцы не опустятся ниже второго места, мюнхенцы — ниже четвёртого.

Кто ещё вышел в плей-офф ЛЧ

Помимо "Баварии" и "Арсенала" в плей-офф пробились "Реал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл", "Челси", "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта", "Интер", "Ювентус".

Таким образом, все шесть представителей английской премьер-лиги за тур до завершения общего этапа гарантировали себе путёвки в плей-офф Лиги чемпионов.

Кто вылетел из Лиги чемпионов

Таких команды четыре. Чешская "Славия", уступившая "Барселоне" (2:4), набрала лишь три очка после семи встреч и потеряла математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Франкфуртский "Айнтрахт", проигравший "Карабаху" (2:3), также не смог квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. У немецкой команды четыре очка после семи встреч.

Ранее досрочно потеряли шансы на выход в стыковой раунд ЛЧ испанский "Вильярреал" и казахстанский "Кайрат".

У всех остальных клубов ещё есть теоретические шансы подняться в топ-24 по итогам общего этапа турнира.

Последний, 8-й тур общего этапа ЛЧ пройдёт 28 января. Все матчи стартуют в одно время.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

