Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов. Известны и 4 неудачника

Завершился 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которого определились 15 из 24 участников плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

Два счастливчика

Мюнхенская "Бавария" стала вторым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гарантировавшим себе место в 1/8 финала турнира.

В домашнем матче 7-го тура подопечные Венсана Компани переиграли бельгийский "Юнион" со счётом 2:0. После этой игры "Бавария" набрала 18 очков в семи встречах и занимает второе место в турнирной таблице общей группы из 36 клубов.

Первым клубом, досрочно обеспечившим место в топ-8, стал лондонский "Арсенал", возглавляющий сводную таблицу ЛЧ без потерь очков (21).

Причём лондонцы не опустятся ниже второго места, мюнхенцы — ниже четвёртого.

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Кто ещё вышел в плей-офф ЛЧ

Помимо "Баварии" и "Арсенала" в плей-офф пробились "Реал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл", "Челси", "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта", "Интер", "Ювентус".

Таким образом, все шесть представителей английской премьер-лиги за тур до завершения общего этапа гарантировали себе путёвки в плей-офф Лиги чемпионов.

Кто вылетел из Лиги чемпионов

Таких команды четыре. Чешская "Славия", уступившая "Барселоне" (2:4), набрала лишь три очка после семи встреч и потеряла математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Франкфуртский "Айнтрахт", проигравший "Карабаху" (2:3), также не смог квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. У немецкой команды четыре очка после семи встреч.

Ранее досрочно потеряли шансы на выход в стыковой раунд ЛЧ испанский "Вильярреал" и казахстанский "Кайрат".

У всех остальных клубов ещё есть теоретические шансы подняться в топ-24 по итогам общего этапа турнира.

Последний, 8-й тур общего этапа ЛЧ пройдёт 28 января. Все матчи стартуют в одно время.

