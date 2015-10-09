Два гола в концовке принесли "Карабаху" сенсационную победу в ЛЧ

Азербайджанский "Карабах" одержал сенсационную победу над немецким "Айнтрахтом" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 3:2. Игра напоминала качели: сначала хозяева добились успеха, затем гости отыгрались и сами вышли вперёд. Однако под занавес матча "Карабах" забил два мяча и оформил волевой камбэк.

В составе победителей дубль оформил Камило Дуран (4-я и 80-я минуты), а также отличился Бахлул Мустафазаде (90+4-я). У гостей забивали Джан Узун (10-я) и Фарес Шаиби (78-я, с пенальти).

"Карабах", набрав 10 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице, тогда как "Айнтрахт" располагается на 33-й строчке, имея в активе 4 балла.

В следующем туре, который состоится 28 января, "Карабах" отправится в гости к английскому "Ливерпулю", а "Айнтрахт" примет дома другой клуб из туманного Альбиона — "Тоттенхэм".

