Флику подали сигнал о замене игрока "Барселоны" на новичка

Внутри "Барселоны" возникли разногласия по одной из ключевых позиций в команде. Ряд игроков, включая защитника Пау Кубарси, считают, что текущий уровень игры Алехандро Бальде не соответствует требованиям клуба. По их мнению, команда слишком много теряет на левом фланге — как в обороне, так и в атаке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Матч в Праге стал переломным

Поворотным моментом стала встреча со "Славией" из Праги. В этом матче Бальде провёл один из самых неудачных поединков за последнее время: допускал ошибки, запаздывал в единоборствах и не обеспечил нужной глубины в атакующих действиях. Его игра вызвала обеспокоенность даже у партнёров, которые ранее поддерживали футболиста.

Проблема носит системный характер

Критика в адрес Бальде связана не с отдельным эпизодом, а с затянувшимся спадом формы. Его подключения перестали создавать угрозу, а при потерях мяча команда регулярно испытывает трудности при оборонительных переходах. Центральные защитники вынуждены компенсировать огрехи фланга из матча в матч.

Канселу набирает поддержку внутри команды

На фоне проблем Бальде всё больше сторонников получает кандидатура Жоау Канселу. Португалец провёл ограниченное время на поле в матче с "Реал Сосьедадом", но оставил позитивное впечатление. Он добавил вариативности в атаке, уверенно работал с мячом и не допустил серьёзных ошибок в обороне. В раздевалке считают, что при полной готовности именно Канселу должен занять место в стартовом составе.

Решение за Фликом

Главный тренер Ханси Флик осознаёт, что давление внутри команды растёт, а вопрос по левому флангу становится всё острее. Бальде переживает сложный период, тогда как Канселу всё увереннее доказывает свою готовность. Если ситуация не изменится в ближайшее время, перестановки в составе могут стать неизбежными.

Отметим, что в январе "Барселона" арендовала Канселу у саудовского "Аль-Хиляля" до 30 июня. Португалец выступал за каталонский клуб с 2023 по 2024 год. Также в его карьере были "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Интер", "Валенсия" и "Бенфика".

