Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" решил уйти из клуба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" бразилец Каземиро покинет английский клуб по завершении текущего сезона. Контракт 32-летнего бразильца истекает летом, и стороны приняли решение не продлевать соглашение, передают Vesti.kz.

О предстоящем расставании сообщила пресс-служба "красных дьяволов", поблагодарив игрока за вклад в результаты команды и выразив надежду, что он достойно завершит сезон в составе манкунианцев.

Каземиро присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2022 году, перейдя из мадридского "Реала", где провёл лучшие годы своей карьеры. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах в стартовом составе, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

ℹ️ @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract.



A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together 🙏🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026

За время выступлений в "Реале" Каземиро стал одним из самых титулованных опорных полузащитников своего поколения. В его активе пять побед в Лиге чемпионов, три титула чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Он также выигрывал Кубок Америки и Суперкубок Южной Америки в составе сборной Бразилии.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Каземиро оценивается в 8 миллионов евро.

