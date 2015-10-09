Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 23:50
 

Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Перес нашёл идеального тренера для "Реала" Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

"Реал" переживает непростые времена, и президент клуба Флорентино Перес ищет быстрые решения для стабилизации команды. После увольнения Хаби Алонсо и временного назначения Альваро Арбелоа внимание клуба снова обращено к Жозе Моуринью, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Поделиться

"Реал" переживает непростые времена, и президент клуба Флорентино Перес ищет быстрые решения для стабилизации команды. После увольнения Хаби Алонсо и временного назначения Альваро Арбелоа внимание клуба снова обращено к Жозе Моуринью, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Реал" ищет стабильность

Команда не может найти стабильность, а результаты не радуют. Арбелоа временно управляет коллективом, но клуб нуждается в тренере с опытом, характером и способностью управлять сложным составом. Моуринью идеально соответствует этим требованиям.

Моуринью — решение с мгновенным эффектом

Португалец уже работал в "Реале", оставив после себя победный менталитет и конкурентоспособность. Флорентино рассматривает его как идеального тренера, который может моментально оживить команду, не требуя времени на адаптацию. Это не ставка на будущее, а решение текущего кризиса.

Подходящий момент для возвращения

Сейчас Моуринью переживает трудности в "Бенфике", что может облегчить его переход в "Реал". Для клуба это шанс вернуть опытного тренера, а для португальца — снова проявить себя в Испании. Официальных подтверждений пока нет, но возвращение Моуринью обсуждается серьёзно.

Ранее стало известно, что "Реал" решил "слить" высокооплачиваемого игрока в турецкий клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 368 человек

Реклама

Живи спортом!