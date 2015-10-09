Перес нашёл идеального тренера для "Реала"

"Реал" переживает непростые времена, и президент клуба Флорентино Перес ищет быстрые решения для стабилизации команды. После увольнения Хаби Алонсо и временного назначения Альваро Арбелоа внимание клуба снова обращено к Жозе Моуринью, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Реал" ищет стабильность

Команда не может найти стабильность, а результаты не радуют. Арбелоа временно управляет коллективом, но клуб нуждается в тренере с опытом, характером и способностью управлять сложным составом. Моуринью идеально соответствует этим требованиям.

Моуринью — решение с мгновенным эффектом

Португалец уже работал в "Реале", оставив после себя победный менталитет и конкурентоспособность. Флорентино рассматривает его как идеального тренера, который может моментально оживить команду, не требуя времени на адаптацию. Это не ставка на будущее, а решение текущего кризиса.

Подходящий момент для возвращения

Сейчас Моуринью переживает трудности в "Бенфике", что может облегчить его переход в "Реал". Для клуба это шанс вернуть опытного тренера, а для португальца — снова проявить себя в Испании. Официальных подтверждений пока нет, но возвращение Моуринью обсуждается серьёзно.

