"Реал" решил "слить" высокооплачиваемого игрока в турецкий клуб

Турецкий клуб "Бешикташ" официально проявил интерес к защитнику "Реала" Давиду Алабе, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на EstadioDeportivo, интерес к австрийцу уже не ограничивается слухами, и стороны ведут переговоры о возможной сделке.

Сложный период в "Реале"

В 33 года Алаба переживает непростой этап карьеры. Частые травмы и нестабильная игровая практика снизили его роль в составе "сливочных". Контракт игрока заканчивается летом, и продлевать его "Реал" не планирует. Высокая зарплата Алабы (около 14 миллионов евро в год) также делает уход логичным для клуба.

Финансовые и эмоциональные сложности

"Бешикташ" рассматривает игрока как сильное усиление, но не может самостоятельно покрыть его зарплату. Для сделки требуется совместная уступка: значительное снижение зарплаты со стороны Алабы и участие "Реала" в оплате контракта.

Кроме того, Алаба известен как болельщик "Галатасарая", главного соперника "Бешикташа", что добавляет эмоциональной сложности возможному переходу.

Перспектива лета

Наиболее реалистичный сценарий — переход летом, когда Алаба станет свободным агентом. Тогда "Бешикташ" сможет конкурировать с другими европейскими и американскими клубами. В "Реале" не хотят продления контракта, и уход игрока будет рассмотрен, если он выгоден обеим сторонам.

