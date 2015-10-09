Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 23:10
 

"Реал" решил "слить" высокооплачиваемого игрока в турецкий клуб

  Комментарии

Поделиться
"Реал" решил "слить" высокооплачиваемого игрока в турецкий клуб ©ФК "Барселона"

Турецкий клуб "Бешикташ" официально проявил интерес к защитнику "Реала" Давиду Алабе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Турецкий клуб "Бешикташ" официально проявил интерес к защитнику "Реала" Давиду Алабе, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на EstadioDeportivo, интерес к австрийцу уже не ограничивается слухами, и стороны ведут переговоры о возможной сделке.

Сложный период в "Реале"

В 33 года Алаба переживает непростой этап карьеры. Частые травмы и нестабильная игровая практика снизили его роль в составе "сливочных". Контракт игрока заканчивается летом, и продлевать его "Реал" не планирует. Высокая зарплата Алабы (около 14 миллионов евро в год) также делает уход логичным для клуба.

Финансовые и эмоциональные сложности

"Бешикташ" рассматривает игрока как сильное усиление, но не может самостоятельно покрыть его зарплату. Для сделки требуется совместная уступка: значительное снижение зарплаты со стороны Алабы и участие "Реала" в оплате контракта.

Кроме того, Алаба известен как болельщик "Галатасарая", главного соперника "Бешикташа", что добавляет эмоциональной сложности возможному переходу.


Перспектива лета

Наиболее реалистичный сценарий — переход летом, когда Алаба станет свободным агентом. Тогда "Бешикташ" сможет конкурировать с другими европейскими и американскими клубами. В "Реале" не хотят продления контракта, и уход игрока будет рассмотрен, если он выгоден обеим сторонам.

Ранее стало известно, что Юрген Клопп хочет подписать в "Реал" игрока сборной Бразилии, а "Манчестер Сити" назвал сумму трансфера Эрлинга Холанда в мадридский клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 340 человек

Реклама

Живи спортом!