Клопп хочет подписать в "Реал" игрока сборной Бразилии

После отставки Хаби Алонсо немецкий тренер Юрген Клопп вновь оказался в центре слухов вокруг "Реала". Ранее его неоднократно упоминали в контексте мадридской скамейки, но официальных предложений со стороны клуба не поступало, передают Vesti.kz.

По информации Football365, Клопп готов возглавить "Реал", но при этом имеет приоритетную просьбу — усилить центр поля. Речь идёт о бразильском полузащитнике "Ньюкасла" Бруно Гимараеше, которого тренер рассматривает как ключевую фигуру нового проекта.

Трансфер Гимараеша будет непростым: английский клуб не собирается легко расставаться с игроком, а его трансфер потребует больших финансовых вложений. Кроме того, бразилец займёт место легионера, а такие позиции в составе ограничены.

В "Реале" пока сохраняют осторожность. Официальных переговоров с Клоппом и "Ньюкаслом" нет, всё остаётся на уровне планирования и спекуляций. Если немецкий тренер придёт летом, трансфер Бруно Гимараеша станет одним из первых и главных вопросов на рынке.

28-летний Гимараеш выступает за "Ньюкасл" с 2022 года. В нынешнем сезон он провёл 31 матч во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав шесть результативных передач. В его карьере также были французский "Лион", а также бразильские клубы "Атлетико Паранаэнсе" и "Аудакс" (Озаску). С 2020-го начал вызываться в сборную Бразилии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!