Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:02
 

"Барселона" нашла новый клуб для своего лидера

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" нашла новый клуб для своего лидера ©Depositphotos/JordiSalas

После прихода Жоау Канселу "Барселоне" нужно решить ещё один вопрос зимнего трансферного окна — будущее Марка-Андре тер Штегена. Ханси Флик уже дал понять, что немец потерял статус основного вратаря и доверяет место Жоану Гарсии, даже в Кубке Испании, передают Vesti.kz.

Поделиться

После прихода Жоау Канселу "Барселоне" нужно решить ещё один вопрос зимнего трансферного окна — будущее Марка-Андре тер Штегена. Ханси Флик уже дал понять, что немец потерял статус основного вратаря и доверяет место Жоану Гарсии, даже в Кубке Испании, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на Cadena SER, соглашение между Тер Штегеном, "Барселоной" и "Жироной" почти готово. Сделка будет оформлена как аренда до конца сезона: Тер Штеген согласен снизить часть зарплаты, "Жирона" оплатит то, что может, а "Барселона" покроет оставшуюся часть. Ла Лига уже одобрила переход.

Переход выгоден всем сторонам: "Барселона" снижает расходы на зарплаты и избегает ситуации с тремя топ-вратарями, Тер Штеген получает шанс играть регулярно рядом с Барселоной и сохранить место в сборной Германии перед ЧМ-2026, а "Жирона" получает опытного вратаря для решения своих задач.

Таким образом, капитан "Барселоны" на шесть месяцев завершит свой период в каталонском клубе. Он признал высокий уровень Жоана Гарсии — молодого вратаря, которому всего 24 года. Тер Штеген получит возможностью проявить себя в новой команде, а также набрать игровую практику и помочь "Жироне" сохранить прописку в Ла Лиге.

Ранее главный тренер сборной Испании советовал игроку "Барселоны" уйти перед ЧМ-2026, подробности - по ссылке.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 01:00   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Вильярреал
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!