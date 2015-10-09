"Барселона" нашла новый клуб для своего лидера

После прихода Жоау Канселу "Барселоне" нужно решить ещё один вопрос зимнего трансферного окна — будущее Марка-Андре тер Штегена. Ханси Флик уже дал понять, что немец потерял статус основного вратаря и доверяет место Жоану Гарсии, даже в Кубке Испании, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на Cadena SER, соглашение между Тер Штегеном, "Барселоной" и "Жироной" почти готово. Сделка будет оформлена как аренда до конца сезона: Тер Штеген согласен снизить часть зарплаты, "Жирона" оплатит то, что может, а "Барселона" покроет оставшуюся часть. Ла Лига уже одобрила переход.

Переход выгоден всем сторонам: "Барселона" снижает расходы на зарплаты и избегает ситуации с тремя топ-вратарями, Тер Штеген получает шанс играть регулярно рядом с Барселоной и сохранить место в сборной Германии перед ЧМ-2026, а "Жирона" получает опытного вратаря для решения своих задач.

Таким образом, капитан "Барселоны" на шесть месяцев завершит свой период в каталонском клубе. Он признал высокий уровень Жоана Гарсии — молодого вратаря, которому всего 24 года. Тер Штеген получит возможностью проявить себя в новой команде, а также набрать игровую практику и помочь "Жироне" сохранить прописку в Ла Лиге.

