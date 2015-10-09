Тренер сборной Испании советовал игроку "Барселоны" уйти перед ЧМ-2026

Главный тренер Луис де ла Фуэнте обеспокоен ситуацией вокруг ряда игроков сборной Испании на фоне подготовки к ЧМ-2026. Несколько футболистов, ранее считавшихся почти гарантированными кандидатами на вызов, потеряли статус в своих клубах и рискуют остаться без места в заявке на мундиаль, передают Vesti.kz.

Кто рискует потерять место на ЧМ-2026

По данным El Nacional, среди тех, чьи позиции ослабли, называют Родриго Эрнандеса, Робина Ле Нормана, Дани Вивиана, Нико Уильямса, Дани Карвахаля и Дина Хёйсена. Под вопросом оказался и Дани Ольмо — игрок "Барселоны", который долгое время пользовался полным доверием тренера и был одним из героев победного Евро-2024, став лучшим бомбардиром турнира.

Лопес вытеснил Ольмо из состава "Барсы"

Именно успешное выступление на чемпионате Европы убедило "Барселону" заплатить около 55 миллионов евро "РБ Лейпциг". Однако ожидания на "Камп Ноу" оправдались лишь частично: травмы и высокая конкуренция привели к тому, что в нынешнем сезоне роль Ольмо стала второстепенной. Фермин Лопес закрепился в основе, а сам полузащитник не сумел воспользоваться редкими шансами.

Совет от Де ла Фуэнте

По информации же хорватского издания "NET.HR", Де ла Фуэнте ещё до начала сезона советовал Ольмо рассмотреть смену клуба, зная о предложениях, в том числе от "Тоттенхэма", где ему обещали стабильную игровую практику. Отказ от трансфера теперь может серьёзно осложнить его шансы сыграть на чемпионате мира 2026 года.

